В Челнах ограничат движение по мосту через Каму на выезде из города

С 19 июня будет ограничено движение транспорта по мосту через Каму на выезде из Челнов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

«В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия с 19 июня временно ограничивается движение транспортных средств по верховому пролету мостового сооружения через реку Кама по сооружениям Нижнекамской ГЭС (в направлении выезда из города)», – сказано в сообщении.

Уточняется, что транспортный поток перенаправят по низовому пролету (в направлении города) ГЭС.