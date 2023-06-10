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В Челнах ограничат движение по мосту через Каму на выезде из города
С 19 июня будет ограничено движение транспорта по мосту через Каму на выезде из Челнов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.
«В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия с 19 июня временно ограничивается движение транспортных средств по верховому пролету мостового сооружения через реку Кама по сооружениям Нижнекамской ГЭС (в направлении выезда из города)», – сказано в сообщении.
Уточняется, что транспортный поток перенаправят по низовому пролету (в направлении города) ГЭС.
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