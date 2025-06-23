В Челнах официально назначили дату выборов депутатов Горсовета

Ирина Сагидуллина

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах официально назначили дату выборов депутатов Городского Совета V созыва, они пройдут в единый день голосования – 14 сентября 2025 года. Решение было принято на очередном заседании Горсовета, сообщила заместитель мэра Автограда Ирина Сагидуллина.

Горсовет Челнов состоит из 45 депутатов: 22 из них избираются по одномандатным округам, а 23 – по партийным спискам.

Кроме того, в единый день голосования челнинцы будут выбирать Раиса Татарстана и депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому избирательному округу №18. Всего в Татарстане 14 сентября выберут более 7,5 тыс. депутатов представительных органов муниципальных образований.