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Политика 23 июня 2025 17:10

В Челнах официально назначили дату выборов депутатов Горсовета

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В Челнах официально назначили дату выборов депутатов Горсовета
Ирина Сагидуллина
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах официально назначили дату выборов депутатов Городского Совета V созыва, они пройдут в единый день голосования – 14 сентября 2025 года. Решение было принято на очередном заседании Горсовета, сообщила заместитель мэра Автограда Ирина Сагидуллина.

Горсовет Челнов состоит из 45 депутатов: 22 из них избираются по одномандатным округам, а 23 – по партийным спискам.

Кроме того, в единый день голосования челнинцы будут выбирать Раиса Татарстана и депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому избирательному округу №18. Всего в Татарстане 14 сентября выберут более 7,5 тыс. депутатов представительных органов муниципальных образований.

#Набережные Челны #единый день голосования
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