В Набережных Челнах очистят русла рек Мелекески и Челны

В ближайшие два года в Набережных Челнах планируется очистить русла рек Мелекески и Челны. О проведении природоохранных мероприятий на аппаратном совещании доложил заместитель директора по экологии и защите окружающей среды МУП «УКК ЖКТУ» Айрат Насыбуллин.

«Основной целью на 2025-2026 годы является проведение природоохранных мероприятий, среди которых расчистка участка реки Мелекески протяженностью 3350 м (будет проведена в 2025 году) и расчистка русла реки Челны, запланированная на 2026 год», — сообщил спикер.

По расчистке участка Мелекески получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость составляет 397,3 млн рублей (с учетом дефлятора — 436 млн). Очистка Челны обойдется в 130 млн рублей.

В число экологических проектов также вошли строительство локального очистного сооружения на набережной им. Г. Тукая (напротив 5 микрорайона в поселке ГЭС). Оно будет выполнено в 2025 году.

Кроме того, в 2025 году запланировано строительство локального очистного сооружения на пересечении набережной им. Г. Тукая и проспекта М. Джалиля (левый берег), а в 2026 году — строительство локального очистного сооружения у пруда-регулятора №2.

«Задачи, которые сегодня были озвучены, по ним нужно работать. Программа 2025 года формируется. Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы эти объекты появились в программе 2025 года. Они очень нужны и важны для жизнедеятельности полумиллионного города», — отметил глава города Наиль Магдеев.

Работы по расчистке Мелекески будут проведены благодаря национальному проекту «Экология и природопользование».

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.