В Челнах объявили имена лучших художников по итогам 2021 года

В картинной галерее Набережных Челнов открылась XX городская конкурсная выставка «Художник года-2021». В этом году вниманию выставочного комитета представили своё творчество 113 художников. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

По результатам экспертного отбора в экспозицию вошли более 140 работ. Выбраны победители по шести номинациям: «Живопись», «Графика», «Новые имена», «Декоративно-прикладное искусство», «Народное искусство», «Набережные Челны. История и современность».

Участников приветствовала начальник отдела организационно-массовой работы Управления культуры исполкома Рената Насрединова. Она вручила награды победителям конкурса в номинациях. Обладателя самого почетного звания «Художник года-2021» официально объявят на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры.

Номинацию «Живопись» завоевал Хамза Шарипов — за новаторство и концептуальный подход к живописи. В номинации «Графика» победила Лилия Сафина — за яркий стиль и оригинальность творческого видения.

Категория «Декоративно-прикладное искусство» досталась Хание Гареевой — за большой вклад в традицию татарской вышивки. В номинации «Новые имена» победителями признаны Мария Сухорукова — за мастерство стилизации и богатое решение тем и Гузель Исаева — за смысловую содержательность и многообразие тем.

Номинация «Народное искусство» ушла Елене Ахтырской — за преданность традициям народного творчества.

В номинации «Набережные Челны. История и современность» победителем определена Лейсан Исламгареева — за интересное раскрытие городской темы.

Благодарственные письма Управления культуры исполкома Челнов вручены Марату Биктагирову, Александру Черному, Юлии Абрамошвили, Абузару Габдрахманову, Вере Герасимовой.

Благодарственными письмами Управления культуры города Набережные Челны награждены члены выставочного комитета городской конкурсной выставки «Художник года-2021», которые кропотливо работали над отбором работ.

Произведения лучших художников года пополнят фонды картинной галереи.