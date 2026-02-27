В Челнах обсудили условия для работы студотрядов на промпредприятиях Татарстана

Сегодня в Набережных Челнах проходит выездное заседание депутатской группы «Татарстан – новый век» в Государственном Совете РТ. Главная тема – создание условий для работы студенческих производственных отрядов на объектах промышленности республики. Площадкой встречи стало ПАО «КАМАЗ».

В рамках программы участникам представили зональный штаб студенческих строительных отрядов, созданный 16 февраля 2024 года. Экскурсию по штабу провел заместитель генерального директора КАМАЗа по безопасности Сирень Галиакберов.

По его словам, решение о создании штаба стало принципиальным шагом для развития движения.

«Я знал, что без зонального штаба студенческие строительные отряды не могут существовать и развиваться. И мы решили создать его совместно с КАМАЗом. Благодаря Сергею Анатольевичу (Когогину – генеральный директор КАМАЗа – прим. Т-и), Альфие Гумаровне (Когогиной – депутат Государственной Думы – прим. Т-и), Жанне Евгеньевне (Халиуллиной – замгенерального директора КАМАЗа – прим. Т-и) и другим коллегам мы организовали такой зональный штаб КАМАЗа. После этого работа началась. Без управления эти процессы идти не могут», – отметил он.

Для координации деятельности создан наблюдательный совет, который возглавил сам Галиакберов. В его состав вошли представители вузов и активисты движения, в том числе бывшие командиры отрядов.

«Я прошел эту школу. Пока не пройдешь ее, не поймешь, что такое стройотряд. Для меня это школа патриотизма, коллективизма. Многие семьи там создавались – это и школа любви. Сегодня смотрю на молодых ребят – у них глаза горят. Вместе с ними горят и наши», – подчеркнул он.

Особое внимание на предприятии уделяют качеству работы студентов. По словам руководства, директора заводов отмечают высокую отдачу бойцов.

«Лучшие работники – это студенты. В течение двух-трех дней они практически осваивают профессию», – сказал Галиакберов.

Сегодня на КАМАЗе активно сотрудничают с энергоинститутом, КГТУ, строительными вузами и колледжами. В планах – возрождение активного участия студентов Казанского федерального университета.

В штабе выстроена управленческая структура: командир, комиссар и актив из числа студентов. По мнению организаторов, именно такая модель позволяет обеспечивать дисциплину, результат и устойчивое развитие движения.

После посещения зонального штаба участники выездного заседания побывали на автомобильном заводе КАМАЗа, где ознакомились с процессом сборки автомобилей и понаблюдали за работой конвейера.

Также делегация посетила музей предприятия. Там им представили историю создания автогиганта, этапы его развития и ключевые вехи становления КАМАЗа как одного из ведущих автопроизводителей страны.