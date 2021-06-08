В Челнах общественники создают многофункциональный пункт для бездомных

В Набережных Челнах общественники приступили к созданию стационарного многофункционального пункта приема бездомных граждан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель инициативной группы Рустам Гатин.

В декабре прошлого года Гатин вместе с соратниками начал кормить челнинских бездомных, используя для этого полевую кухню. Городские власти поддержали волонтеров и выделили им для размещения «передвижной столовой» участок возле Органного зала.

Спустя полгода встречи общественников с людьми, нуждающимися в еде, стали традиционными. Тут бездомным не только выдают горячее питание и сухой паек, который забирают с собой, но и подбирают одежду, организуют походы в баню, предлагают варианты трудоустройства.

Через несколько месяцев работы под открытым небом общественникам стало понятно, что для продолжения и расширения деятельности нужна стационарная точка. «Мы приезжаем кормить людей при любых погодных условиях. Но нам неудобно перед подопечными, которые вынуждены ждать своей порции горячего обеда под дождем, шквалистый ветром, а зимой — и под снегом», — пояснил Гатин.

Среди челнинцев нашлись желающие помочь с решением проблемы. Они на безвозмездной основе передали в распоряжение волонтеров павильон. Теперь его необходимо отремонтировать.

«Среди бездомных оказалось немало обладателей строительной специальностей — электриков, сварщиков, отделочников. С их помощью мы намерены создать из нашего павильона настоящий многофункциональный центр», — рассказали волонтеры.

В стационарном пункте будет осуществляться не только раздача горячего питания. Здесь появятся комната психологической и юридической помощи, бесплатная парикмахерская и помещение для кадровиков, занимающихся подбором работников.