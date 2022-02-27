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Ру Тат
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Происшествия
27 февраля 2022  10:48
Полина Шевчук

В Челнах ночью через окно спасли девушку, которую запер дома пьяный возлюбленный

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В два ночи на номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в поселке ГЭС в доме №6/10 взаперти сидит девушка и просит о помощи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №72 выяснили, что дома ее запер пьяный возлюбленный.

По трехколенной лестнице девушку спустили на улицу, после чего полицейские забрали ее в отдел для выяснения обстоятельств.

#помощь спасателей #МЧС РТ
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