В Челнах ночью через окно спасли девушку, которую запер дома пьяный возлюбленный

В два ночи на номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в поселке ГЭС в доме №6/10 взаперти сидит девушка и просит о помощи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №72 выяснили, что дома ее запер пьяный возлюбленный.

По трехколенной лестнице девушку спустили на улицу, после чего полицейские забрали ее в отдел для выяснения обстоятельств.