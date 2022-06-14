В Челнах несколько комплексов на две недели останутся без горячей воды

15 июня в Набережных Челнах стартует очередной этап опрессовки теплосетей, из-за чего некоторые жилые дома останутся без горячего водоснабжения. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Горячей воды не будет в 12, 13, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 60, 62-м комплексах, в домах района «КамгэсЗЯБ» (ЗЯБ-1, ЗЯБ-2, ЗЯБ-3) и по адресам: Вторая береговая, 33, 35, 37.

В девятом микрорайоне с временными неудобствами столкнутся жильцы домов 9/21, 9/22, 9/23 (А, Б, В); в 14-м — 14/01, 14/02, 14/03, 14/04, 14/11, 14/12, 14/13.

Также опрессовка будет проводиться в 40-м и 59-м комплексах, за исключением домов № 40/03 и 59/01. В 41-м комплексе горячее водоснабжение отключат в домах № 41/03, 41/04, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/18, 41/19, 41/20, 41/21, 41/22, 41/23; 43/15 и 43/18, в 45-м — № 45/01А, 45/03, 45/08 (2вв.), 45/09, 45/13, 45/14, 45/15/1, 45/15/2, а также в блоках жилого комплекса «Солнечный парк».

Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 15 по 28 июня и отключается для проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность теплосети с последующим проведением текущего ремонта и устранения повреждений.