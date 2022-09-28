В Челнах неизвестный несколько раз выстрелил в подростков, начата проверка

В соцсетях появилась информация, что возле заброшенного здания «бабочка» в Челнах неизвестный насколько раз выстрелил в подростков. Одному мальчику он попал в голову, второму в руку. По словам пострадавших ребят, выстрелов было как минимум 3, а злоумышленник сидел на третьем этаже здания и был одет во все черное.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, сообщение о получении травм двумя подростками на территории заброшенного здания поступило в отдел полиции 20 сентября.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение. Установлено, что раны нанесены, предположительно, из пневматического оружия», – пояснили в пресс-службе ведомства.