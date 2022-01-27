В Челнах не планируют ужесточать ограничения по антиковидному режиму

В Набережных Челнах пока не планируют ужесточать ограничения, однако в случае ухудшения эпидситуации вопрос о дополнительных ограничительных мерах может быть рассмотрен. Об этом на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«На сегодняшний день в республике и по городу действуют ограничительные меры, которые вполне адекватны в текущей ситуации, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации этот вопрос будет рассмотрен.

Дополнительные ограничения могут быть введены при необходимости. Конечно, мы несколько ограничили масштабы массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий», — отметил представитель Роспотребнадзора.

По-прежнему продолжается проведение комплекса мероприятий, которые были утверждены ранее: это утренние фильтры, дезинфекционный режим, социальная дистанция, проверка хозяйствующих субъектов и контроль за прибывающими из-за границы.

Также, отвечая на вопрос о QR-кодах для детского населения, Бариев отметил, что в Татарстане не планируется введение данной меры.