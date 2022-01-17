В Челнах не исключают введения новых антиковидных ограничений из-за «омикрона»

В Набережных Челнах не исключают введение новых антиковидных ограничений из-за нового штамма коронавируса — «омикрона». В ближайшие дни в Автограде состоится заседание оперштаба, куда в том числе пригласят руководителей предприятий, учреждений города. Встречу поручил провести мэр Наиль Магдеев.

«Давайте посоветуемся, как нам дальше жить и работать, экономика должна работать. Какие еще меры нужно предпринять по развертыванию коек в медучреждениях, в местах массового пребывания граждан — наверное, уже дополнительные меры нужно предпринимать. Видим, что происходит с заболеваемостью Covid-19 в Москве и в некоторых других регионах. Все мы должны быть готовы и необходимо определенные меры предпринимать», — убежден мэр.

Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев добавил, что в городе продолжается контроль за соблюдением всех антиковидных мер профилактики, продолжаются проверки на объектах торговли, общепита, промышленных предприятий, образовательных и медицинских учреждений и других объектах.

По словам Бариева, с начала пандемии в Челнах зарегистрировано 5 798 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Городской показатель составляет 1103, 6 на 100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского значения на 6,5%.