В Челнах назвали школы, где учится больше всего победителей олимпиад

В Набережных Челнах назвали шесть школ, где учится больше всего победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады среди учеников 9 – 11-х классов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления образования Рустем Хузин.

«По итогам олимпиады в Челнах 49 победителей, 158 призеров. Наибольшее количество призеров подготовлено в школе №26 (59 человек), в лицее №78 (32 человека), также в гимназиях №77, 76, 57, школе №32», — рассказал он.

По сравнению с прошлым годом стабильно высокий результат сохраняется по физической культуре. Также улучшены результаты по 13 предметам.

«Наиболее эффективны были выступления команд по немецкому языку, физкультуре, истории, искусствоведению. Итоги регионального этапа свидетельствуют о том, что команды улучшили результаты по сравнению с прошлым годом: количество победителей и призеров увеличилось на 10 человек, эффективность участия повысилась на 3%», — сообщил Рустем Хузин.

Среди учеников с 4-го по 11-й классы республиканской олимпиады 14 стали победителями, 127 — призерами. Лучшие результаты они показали по химии и физике, истории, литературе и еще 13 предметам.

С 18 марта начнется Всероссийский этап олимпиады школьников, напомнил спикер.