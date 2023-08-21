В Челнах назвали самых возрастных родителей новорожденных 2023 года

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В этом году самой возрастной мамой в Набережных Челнах стала женщина 50 лет, а отцами — два мужчины 60 лет, в семьях которых родились малыши. Об этом со ссылкой на руководителя Управления ЗАГС города Равилю Зарипову сообщают «Челнинские известия».

По ее словам, в автограде в целом снизилось число беременностей и родов среди женщин до 30 лет. В группе от 30 до 39 лет, наоборот, наметился значительный скачок, а среди женщин от 45 до 49 лет число рождений выросло в два раза за последние 10 лет.

«Наблюдается увеличение среднего возраста материнства, — подчеркнула Зарипова. — Если в начале 90-х годов он составлял 25 лет, то сейчас уже превышает 29 лет. Родами в 45–49 лет сейчас уже никого не удивишь».