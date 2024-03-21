В Челнах назвали самые популярные предметы для сдачи выпускных экзаменов

В Набережных Челнах в этом году 9-е классы заканчивает 6291 выпускник — их на тысячу больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления образования Рустем Хузин.

Все девятиклассники должны сдать два обязательных экзамена — это русский язык и математика, есть еще и предметы по выбору. Наиболее популярными экзаменами по выбору стали информатика — этот предмет хотят сдать 3942 человека, обществознание (2557 человек) и география (2546 человек).

«Что касается информатики, то количество желающих сдать это предмет разительно растет», — отметил спикер.

В свою очередь, «четвёрка» самых популярных экзаменов по выбору у челнинских 11-классников — это обществознание, информатика, английский язык и биология.

«Это четыре наиболее популярных у челнинцев предметов для сдачи ЕГЭ», — прокомментировал спикер.

Французский и китайский языки выбрали наименьшее количество выпускников — всего один и четыре ученика соответственно.