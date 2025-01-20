В Челнах назвали пять крупных промышленных объектов, введенных в 2024 году

На аппаратном совещании в Набережных Челнах подвели итоги работы строительной отрасли в 2024 году. Заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Мансур Фаттахов рассказал о пяти крупных промышленных и производственно-складских коммерческих объектах, введенных в эксплуатацию в прошлом году.

В частности, среди крупных объектов — корпус научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» по сборке карьерных самосвалов площадью 929 кв. метров.

Кроме того, введены в эксплуатацию производственно-складское здание №3 «Грант» по производству полиэтиленовых труб, тар, фитингов, кранов площадью 1,2 тыс. «квадратов», завод бытовой техники №5 по производству водонагревателей «Хайер» площадью 28 тыс. кв. метров и промышленный технопарк «Олимп», где будет размещаться центр электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ», передовая инженерная школа «КиберАвтоТех» и университетская стартап-студия. Замыкает пятерку производственно-складской корпус ООО НПО «РОСТАР» для запасных частей грузовых автомашин.

По оценке, за 2024 год предварительный объем инвестиций в сфере строительства составил более 91,5 млрд рублей, что выше уровня 2023 года. Выдано 559 разрешений на строительство и 245 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Наибольшая доля выданных разрешений на строительство приходится на промышленные объекты и производственно-складские помещения — 60%. На многоквартирное жилье приходится 25% разрешений, на торгово-офисные помещения — 5%, на прочие объекты — 10%.

«Город Набережные Челны продолжает строительство промышленных объектов, несмотря на все трудности. 60% от 559 выданных разрешений приходится на их строительство. Это больше, чем половина. Продолжают строиться новые производства, заводы, фабрики. Действующие промышленные предприятия различных форм собственности, большие, малые, средние, продолжают строить промышленные объекты. Увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, налоговые поступления в городской бюджет, количество занятых в сфере промышленности. Поэтому город Набережные Челны продолжает оставаться городом, где развивается экономика», — прокомментировал сложившиеся тренды мэр Наиль Магдеев.

«Строительство — это лакмусовая бумажка, показывающая, как развиваются промышленные предприятия», — подытожил мэр.