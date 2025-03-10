В Челнах назвали налоговых должников и крупнейших налогоплательщиков

На аппаратном совещании в Набережных Челнах были названы организации, систематически не исполняющие налоговые обязательства. Как отметила начальник налоговой инспекции Диана Сагидуллина, такие предприятия увеличивают задолженность города перед бюджетами всех уровней.

Наибольшая задолженность зафиксирована у следующих организаций: «Теплодом» – 207 млн 760 тыс. рублей, «ТПР Групп» – 78 млн 20 тыс. рублей и «Алькор» – 65 млн 193 тыс. рублей.

Также в список должников вошли «ТАТПрофресурс», «Трест Камдорстрой», «РБР 16», «Камдорстрой Автобаза-48», «ТК Спецавтокомплект», «Трестспецстрой», «Климат», «О2», «Каматодор», «Аман-Строй», НПО «Интермедиасервис», РПК «Интермедиасервис», «Рестрада», «Камский моторный завод», «Ростар-металлургия», НПО «Механика», «Эталон-Групп», ЗМК «Евросталь», «Камская строительно-транспортная компания», «Спецпокрытие», «Камский завод Металлокровля».

В то же время крупнейшими налогоплательщиками города остаются ведущие промышленные и транспортные предприятия. Среди них – «КАМАЗ», «ТЭМПО», «УК Транстехсервис», «КБК», «Ремдизель», «ХАИР», «Татэнерго», «НЧТЗ», «РОСТАР», «КАМА», «Челны-Хлеб» и другие компании.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что муниципальные власти продолжат работу по снижению задолженности, и выразил благодарность предприятиям, своевременно исполняющим налоговые обязательства.