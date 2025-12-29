В Челнах назначили советника руководителя исполнительного комитета города

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил коллективу нового советника руководителя исполнительного комитета Олесю Алешину и пожелал ей успехов на новой должности.

Олеся Алешина родилась 15 июня 1998 года в Набережных Челнах. Высшее образование она получила в Казанском инновационном университете им. В.Г. Тимирясова по направлению «Менеджмент организации». В настоящее время она завершает обучение в магистратуре Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по направлению «Социология управления».

Трудовую деятельность Олеся начала в 2017 году в Москве, работая в сфере организации городских мероприятий, управления командами и HR-направления. Решение о возвращении в Набережные Челны было осознанным – для применения накопленного опыта в интересах родного города, коллектива исполнительного комитета и молодежи.

На советника руководителя возлагаются ключевые обязанности, включая привлечение молодых специалистов на работу в исполком; формирование кадрового потенциала молодых специалистов; разработку предложений по гарантиям и созданию благоприятных условий для профессионального роста молодых специалистов и многое другое.

Коллектив и руководство города пожелали Олесе Алешиной успешной и продуктивной работы на новой должности.