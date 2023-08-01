В Челнах назначили нового руководителя филиала СПИД-центра

В Набережночелнинском филиале Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями назначили нового руководителя. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.

Учреждение возглавил Радик Шайхутдинов, который работает в отрасли здравоохранения уже 30 лет.

Фото: Прес-служба Управления здравоохранения Челнов

«До назначения он выполнял обязанности заведующего эпидемиологическим отделом СПИД-центра», – уточнили в горздраве.

Набережночелнинский филиал Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями оказывает медицинскую помощь жителям города и девяти районов Татарстана.