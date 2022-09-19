В Челнах назначен новый начальник 15-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ

Новым начальником 15-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по РТ стал Алмаз Мифтахутдинов.

Руководителя на аппаратном совещании представил мэр Наиль Магдеев.

«Все мы его прекрасно знаем. Он долгие годы работал заместителем Рустама Наилевича Юмагулова. Он наш, свой, челнинский. Ему 33 года, возраст Христа. Самое время работать не в качестве зама, а в качестве „сама“», — напутствовал Магдеев нового начальника.

Градоначальник также пожелал руководителю МЧС успехов в непростой службе, отметив, что Алмаз Мифтахутдинов работал при разборе завалов во время крушения самолета в Мензелинске и после взрыва бытового газа в многоквартирном доме №48/20 в прошлом году.

«У Алмаза Шайхенуровича хороший послужной список, он прошел все ступени профессиональной деятельности. Был на многих спасательных операциях, лично занимался разбором завалов со своими коллегами. В полумиллионном городе без происшествий не бывает, все происходит. Но пусть будет меньше», — пожелал мэр Автограда.