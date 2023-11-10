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Руc Тат
Происшествия 10 ноября 2023 14:15

В Челнах насмерть сбили женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте

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В Челнах насмерть сбили женщину-пешехода, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло сегодня днем. По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Kia сбила 54-летнюю женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу вне зоны перехода.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В итоге пешеход скончалась на месте. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!

#сбили пешехода
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