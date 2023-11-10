Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах насмерть сбили женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте
В Челнах насмерть сбили женщину-пешехода, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Смертельное ДТП произошло сегодня днем. По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Kia сбила 54-летнюю женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу вне зоны перехода.
В итоге пешеход скончалась на месте. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства трагедии.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников