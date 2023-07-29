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В Челнах нашли водителя, который наехал на 8-летнего ребенка и скрылся
Вчера днем водитель по предварительным данным не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на 8-летнего пешехода, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.
Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик получил травмы.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан.
Им оказался 58-летний местный житель.
После установления степени тяжести вреда здоровья ребенка в отношении водителя будет составлен материал за оставление места ДТП.
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