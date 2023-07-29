В Челнах нашли водителя, который наехал на 8-летнего ребенка и скрылся

Вчера днем водитель по предварительным данным не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на 8-летнего пешехода, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик получил травмы.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан.

Им оказался 58-летний местный житель.

После установления степени тяжести вреда здоровья ребенка в отношении водителя будет составлен материал за оставление места ДТП.