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Руc Тат
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Происшествия 29 июля 2023 11:20

В Челнах нашли водителя, который наехал на 8-летнего ребенка и скрылся

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Вчера днем водитель по предварительным данным не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на 8-летнего пешехода, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель скрылся с места ДТП, а мальчик получил травмы.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан.

Им оказался 58-летний местный житель.

После установления степени тяжести вреда здоровья ребенка в отношении водителя будет составлен материал за оставление места ДТП.

#сбили детей
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