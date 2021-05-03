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Ру Тат
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3 мая 2021  22:59
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах нашли мертвым мужчину, который избил девушку в подсобке

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В Набережных Челнах нашли мертвым мужчину, который удерживал силой девушку в подсобке, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника.

Тело мужчины обнаружили прохожие возле дома 43/12. Как удалось установить следователям, накануне 37-летний мужчина взял ключи от подсобки у местного сантехника и пригласил туда 21-летнюю знакомую. Там он предложил ей заняться с ним сексом, но девушка ему отказала. Это разозлило челнинца, и он избил ее.

В какой-то момент, по словам девушки, он начал принимать наркотики. В это время ей удалось послать с телефона сообщение отчиму. Тот пришел и увел падчерицу домой. На тот момент, по словам свидетелей происшествия, челнинец был жив. 

Его труп нашли в половину девятого утра недалеко от дома. По предварительным данным, причиной его смерти мог стать удар электрического тока.

Набережные Челны избиение женщины
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