В Челнах нашли мертвым мужчину, который избил девушку в подсобке

В Набережных Челнах нашли мертвым мужчину, который удерживал силой девушку в подсобке, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника.

Тело мужчины обнаружили прохожие возле дома 43/12. Как удалось установить следователям, накануне 37-летний мужчина взял ключи от подсобки у местного сантехника и пригласил туда 21-летнюю знакомую. Там он предложил ей заняться с ним сексом, но девушка ему отказала. Это разозлило челнинца, и он избил ее.

В какой-то момент, по словам девушки, он начал принимать наркотики. В это время ей удалось послать с телефона сообщение отчиму. Тот пришел и увел падчерицу домой. На тот момент, по словам свидетелей происшествия, челнинец был жив.

Его труп нашли в половину девятого утра недалеко от дома. По предварительным данным, причиной его смерти мог стать удар электрического тока.