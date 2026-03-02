В Челнах нашли автомобилистов, которые катались по пешеходной дорожке на набережной

В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции наказали водителей, которые катались по пешеходной дорожке на набережной Табеева. Нарушителей удалось выявить благодаря видеоролику, опубликованному в социальных сетях.

Оказалось, что водителями были молодые люди 2001 и 2002 годов рождения. С ними провели профилактическую беседу, свою вину нарушители признали.

По информации пресс-службы МВД по РТ, в отношении молодых людей составлены административные протоколы по статьям «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».