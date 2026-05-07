В Челнах наркоделец брызнул из перцового баллончика в лицо полицейскому

В Набережных Челнах 49-летний мужчина распылил в лицо полицейского содержимое перцового баллончика. Он оказал сопротивление правоохранителям во время задержания.

Как стало известно «Татар-информу», полицейские вышли на след наркодельца, который ранее несколько раз был судим, в том числе за аналогичные преступления. Во время задержания в кармане его брюк обнаружили 0,37 г мефедрона. Несмотря на оказанное сопротивление, мужчину доставили в отдел полиции.

Задержанного арестовали на 2 месяца, ему грозит 15 лет лишения свободы.