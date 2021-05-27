В Набережных Челнах направят на повышение безопасности детсадов и школ 220 млн рублей

После нападения на казанскую гимназию в Набережных Челнах решили направить 220 млн рублей на укрепление системы безопасности детских садов и школ. Об этом стало известно на очередной сессии городского Совета.

Город обратился в Министерство финансов РТ с ходатайством — разрешить направить часть дополнительных доходов на увеличение числа видеокамер, переоснащение пропускных пунктов, укрепление ограждений в образовательных учреждениях .

«Это наши деньги, мы их сами заработали, но согласовать их использование нужно», — пояснил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Глава города подчеркнул, что выделенная сумма для города является существенной. «Но мы осознанно идем на такие затраты. Считаем, нужно закрыть доступ в детсады и школы людям с определенными проблемами здоровья», — заявил градоначальник.