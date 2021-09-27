В Челнах накануне Дня учителя пройдет чествование лучших работников образовательной сферы

В канун Дня учителя в Набережных Челнах традиционно состоится городская акция «Мой учитель», которая включает в себя чествование победителей городских, республиканских, российских конкурсов профессионального мастерства, лучших педагогов города, праздничные мероприятия. О подробностях празднования Дня учителя на аппаратном совещании в мэрии рассказал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

«Челнинские педагоги — это наша гордость. Город занимает лидирующие позиции в республике по качеству знаний, по доле победителей и призеров олимпиад, по спортивно-оздоровительной работе. Педагоги и руководители школ города ежегодно принимают участие и становятся победителями российских, региональных, городских конкурсов», — отметил Халимов.

Президент России Владимир Путин наградил шестерых жителей Татарстана за их достижения в различных областях. В их число вошла и директор челнинской школы №58 Лиза Набиуллина.

Премиями за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей награждены учитель истории и обществознания лицея №78 им. А.С. Пушкина Эльмира Мухтярова, учитель истории гимназии №77 Татьяна Ахметшина, учитель иностранного языка гимназии №76 Елена Сычугова. Учитель-логопед средней школы №46 Елена Азина удостоена государственной премии Республики Татарстан имени М.И. Махмутова. Указ о награждении подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

На региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года-2021» в номинации «Учитель года» победу одержали учитель истории и обществознания школы №35 Александр Альменеев, учитель начальных классов школы №35 Мария Клюева. Первое место на Всероссийском конкурсе учителей родного языка «Туган тел» заняла учитель родного (татарского) языка и литературы школы №37 Эльвина Биккинина.

«Одна из самых важных и мирных профессий — учитель. По замечательной традиции 5 октября мы чествуем людей, чьими стараниями воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас есть, — наши дети. Ведь профессия учителя требует не просто качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего эту стезю», — отметил докладчик.

В настоящее время в отрасли образования в Набережных Челнах работает более 15 тыс. человек, включая 3 764 педагогов в школах, 3 399 работников дошкольных учреждений, 2 191 преподавателя вузов и средних профессиональных образовательных организаций, 555 педагогов в учреждениях дополнительного образования.

Городская акция «Поздравь учителя» в этом году будет проводиться с 27 сентября по 10 октября. Все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных требований.

1 октября состоится торжественный прием градоначальника в связи с Международным днем учителя, 4 октября в ДК «Энергетик» будет проведен праздничный концерт, в этот же день пройдет прием руководителей образовательных учреждений у мэра, 5 октября в «Пирамиде» запланирован республиканский праздник «День учителя». Набережные Челны будет представлять делегация, состоящая из 38 человек. 6 октября в МЦ «Нур» ожидается чествование молодых специалистов, будет организовано вручение сертификатов на городскую и районные Доски почета, а во всех учреждениях пройдут праздничные вечера.