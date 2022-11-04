В Челнах наградили юных победителей детского футбольного фестиваля «Кубок Единства»

Сегодня в Набержных Челнах наградили победителей детско-юношеского футбольного фестиваля «Кубок Единства», который был приурочен ко Дню народного единства. Соревнования начались 31 октября, матчи проходили на футбольных площадках Автограда.

Фото: МВД по РТ

Всего в фестивале приняли участие 38 команд из Татарстана, Севастополя, Луганска, Донецка, Южной Осетии, Пермского края, Мордовии, Ульяновска и Уфы. Было сыграно сто футбольных матчей в шести возрастных категориях от 8 до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Награждение прошло с участием председателя Федерации школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига», зампредседателя Общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и ЛО Светланы Патрушевой и начальником УМВД России по Челнам Айрата Ханбикова. Всех призеров наградили кубками, а также индивидуальными призами за лучших игроков, вратарей и бомбардиров.

Фото: МВД по РТ

По итогу фестиваля в возрастной категории U9 первое место заняла спортивная школа Строитель-2 из Набережных Челнов, второе место – ФК Ангелболл из Уфы, третье – СШ Виктория из Челнов, а четвертое место досталось СШ Строитель-1 тоже из Челнов.

Лучшим игроком признан голкипер Максим Ефимов из команды Строитель-2, лучшим вратарем – Руслан Рубцов из ФУ Ангелболл, а лучшим бомбардиром – Николай Минеев из СШ Строитель-1.

Фото: МВД по РТ

В возрастной категории U12 также почти все призовые места заняли команды из Автограда: первое место досталось СК КамАЗ-1, второе место – СШ Олимп из города Чусовой в Пермском крае, третье – СК КамАЗ-2, а четвертое – ФК Компонент.

Звание лучшего игрока завоевал Андрей Фролов из СК КамАЗ-1, лучшего вратаря – Кирилл Смирнов из СШ Олимп, а лучшего бомбардира – Иван Измайлов из СК КамАЗ-1.