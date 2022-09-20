В Челнах наградили юношу, который узнал со спины преступника и помог его поймать

В Набережных Челнах наградили 18-летнего местного жителя, который помог в поимке преступника, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Наиль Яруллин учится в одном из учебных заведений Набережных Челнов на юриста. В этом году он проходил практику в отделе полиции. В один из дней юноша встретил знакомых стражей порядка, которые рассказали о розыске опасного преступника и описали его. Через некоторое время юноша увидел на улице похожего под описание мужчину. Он его окликнул, но тот только прибавил шаг. Тогда челнинец вызвал полицейских. Они задержали беглеца. Им оказался действительно подозреваемый в тяжких преступлениях.

Наиль за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в решении возложенных на МВД по Республике Татарстан задач, личный вклад в укрепление законности и правопорядка был награжден благодарственным письмом Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

