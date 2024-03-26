В Набережных Челнах начнут производить антивандальные покрытия

Строительство завода по производству антивандальных покрытий планируется на территории Набережных Челнов. Об этом сообщил коммерческий директор компании «ФеррумПротект» Евгений Абрамов после заседания Инвестиционного совета Татарстана.

«Покрытие представляет собой полимерную пленку, высыхает она в течение суток. Дает на себя нанести граффити, приклеить объявления, но очень легко все смывается, не оставляя следов. То есть не нужно будет перекрашивать стены, что значительно снизит затраты на текущий ремонт», – рассказал он.

По словам Абрамова, покрытие представляет собой прозрачную пленку, которую по желанию заказчика можно пигментировать любым цветом. Срок службы такой защиты составляет около 2-3 лет.

Инвестиции в проект составят 116 млн рублей. Запустить проект планируется в 2025 году, а выйти на проектную мощность – в 2026 году.