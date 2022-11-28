В Челнах начнется проектирование дороги к новому микрорайону

В Набережных Челнах начнутся проектно-изыскательские работы по строительству дороги к новому микрорайону. Дорога пройдет в сторону 73-го микрорайона, проект которого был утвержден на публичных слушаниях в сентябре. Заявку на сайте госзакупок опубликовало ГКУ «Главтатдортранс».

В перспективе дорога будет начинаться от кольца, которое объединяет проспекты Залесный и Абсалямова, а также улицу Алиша, и дойдет до самой городской черты. Ее протяженность составит 1,5 километра.

Бюджет Татарстана готов направить на проектно-изыскательские работы 6,5 млн рублей. Окончание подачи заявок —12 декабря. Сроки выполнения работ — до 30 мая 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за двадцать лет в городе планируют ввести 6 млн кв. метров жилья, а также сделать Автоград ядром Камской агломерации.