В Челнах начинает выходить еженедельная газета «Шәһри Чаллы кичләре»

Газета «Шәһри Чаллы» запускает новый проект — издание «Шәһри Чаллы кичләре», которое будет выходить еженедельно по пятницам. Основная тематика новой газеты — интересные, драматические истории и судьбы, интервью с известными людьми.

«О том, чтобы выпускать интересную и полезную людям, поистине народную газету, наш коллектив задумывался давно, мы тщательно изучили пожелания наших читателей. Даже название выбрали вместе. Вариант „Шәһри Чаллы кичләре“ („Челнинские вечера“) набрал больше всего голосов», — рассказала главный редактор газеты «Шәһри Чаллы» Резеда Юсупова.

Она также отметила, что газета будет распространяться как через розничную торговлю, так и по подписке.

«Когда мы разместили первый номер газеты в социальных сетях, люди спрашивали, где можно ее получить и сколько она будет стоить. Мы планируем организовать ее продажу в Набережных Челнах. Желающие смогут выписывать ее домой. Над проектом работают талантливые, опытные, именитые журналисты, продвинутые специалисты. Мы гордимся, что в нашей команде — заслуженный работник печати РТ Зульфия Галимова. Она уже успела стать любимым автором наших читателей благодаря запоминающимся, содержательным материалам», — пояснила главный редактор.