В Челнах началось строительство завода по производству быстровозводимых зданий

В Набережных Челнах начато строительство корпуса ООО «Тентоград» по производству быстровозводимых зданий и тентовых конструкций. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Айрат Ганиев.

«Наибольшая доля выданных разрешений на строительство в городе приходится на промышленные объекты. Начато строительство корпуса ООО „Тентоград“ по производству быстровозводимых зданий и тентовых конструкций, а также производственного корпуса завода по производству сильфонных компенсаторов научно-производственного предприятия „Хортум“», — сказал он.

Ганиев также перечислил наиболее крупные промышленные объекты, введенные в первом полугодии 2022 года: это завод штампованных изделий по изготовлению корпусов для стиральных машин и холодильников площадью 31,8 тыс. квадратных метров ООО «Хайер Индастри РУС», объем инвестиций — 2 млрд рублей. Также введен цех по сборке металлоконструкций для буровых установок и их окрашиванию площадью 1,3 тыс. квадратных метров ООО «Китайская национальная химическая инженерная строительная корпорация Севен», объем инвестиций — 100 млн рублей.

Начал работу завод по изготовлению крепежных изделий, предназначенных для работы в агрессивных средах, для сборки и комплектации трубопроводной арматуры нефтегазового комплекса, химической промышленности и строительства площадью 1,5 тыс. квадратных метров ООО ПЗМ «Айрон», объем инвестиций — 100 млн рублей.

Еще один объект, который был построен и введен в эксплуатацию, — многоярусный автоматизированный склад для хранения гофротары площадью 4,8 тыс. квадратных метров ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».