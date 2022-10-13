В Челнах началось строительство первой синагоги в городе

В микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов появится еврейский религиозно-культурный центр. Его главной составляющей станет синагога. Специалисты уже приступили к строительству, пишут «Челнинские известия».

Это будет первая синагога в Автограде. По соседству предполагается открыть воскресную школу, библиотеку и благотворительную столовую. Строительство планируется завершить в конце 2023 года.

Земельный участок был выделен администрацией города еще в 2017 году. С письмом в исполком города обратились тогда главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.

Заказчиком объекта выступает местная религиозная организация «Еврейская община города Набережные Челны». Застройщиком стала компания Евгения Вайнера.

Проект синагоги на средства, пожертвованные благотворителями, выполнили архитекторы из Москвы.