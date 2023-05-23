В Челнах началось производство резиновых смесей для изготовления автозапчастей

В Набережных Челнах открылось производство резиновых смесей. Продукция применяется для изготовления запчастей для грузовиков и прицепной техники. Основным заказчиком комплектующих станет КАМАЗ, сообщает Минпромторг РТ.

Фото: Минпромторг РТ

Производство запустило «РТИ-Компонент», входящее в группу компаний «Ростар». Инвестиции в него составили 200 млн рублей, в том числе 70 — от Фонда развития промышленности и 30 — от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Ожидается, что объем производства составит 1 тыс. тонн продукции в год, создано 50 рабочих мест.

Как объяснили в министерстве, смеси применяются при производстве амортизаторов, защитных чехлов, резинокордных оболочек, виброизолирующих, уплотнительных и других деталей.

«До введения в эксплуатацию собственных линий мы покупали сырье для выпуска запчастей у сторонних производителей. Благодаря займу ФРП смогли организовать собственное производство резиновых смесей», — объяснил директор ООО «РТИ-Компонент» Андрей Абдуллин.