В Челнах начались массовые репетиции парада Победы

В Набережных Челнах проходят репетиции парада Победы. По традиции они организуются на плацу кадетской школы №82. Об этом сообщается во «Вконтакте» Молодежного центра «Нур».

Репетиции проходят при участии замруководителя исполкома города Рамиля Халимова, начальника Управления по делам молодежи Лейсан Видинеевой, а также представителнй военного комиссариата города.

Всего в параде примут участие 32 парадных расчета по 36 человек. Это ученики кадетских школ №47, 49, 81 и 82. В колоннах маршем пройдут студенты 11 учреждений высшего и профессионального образования города — учащиеся политехнического колледжа, НГПУ, педагогического колледжа, КГАМТ им. Л.Б. Васильева, ТИСБИ, технического колледжа им. В.Д. Поташова, Набережночелнинского института КФУ, Набережночелнинского филиала КИУ им. В.Г. Тимирясова, Набережночелнинского технологического техникума и других образовательных организаций.

Также в параде будет участвовать парадный расчет центра «Форпост», сводный оркестр кадетской школы №82, колледжа искусств и музыкальных школ города, два парадных расчета «Юнармии» (школы №84, 25 и 42).

До 28 апреля репетиции будут проходить на плацу кадетской школы №82, а 5, 6 и 7 мая — у мемориала «Родина-мать» на проспекте Мусы Джалиля, перед Вечным огнем. Сам парад Победы по традиции пройдет 9 мая у мемориального комплекса «Родина-мать».