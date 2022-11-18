В Челнах начали заливать катки

В Набережных Челнах после прихода устойчивых минусовых температур с 15 ноября приступили к заливке катков. На пресс-конференции начальник Управления по делам молодежи Лейсан Видинеева рассказала, сколько катков будут работать в Автограде в этом году.

По словам чиновницы, в зимнее время заработают 24 хоккейных корта и 38 катков на территории образовательных учреждений. Также четыре больших катка массового катания откроются в общественных пространствах — на площади Азатлык, майдане, ипподроме и катке «Медео».

Первыми к заливке 11 хоккейных коробок приступили сотрудники центра «Подросток», где будут бесплатно проходить тренировки по хоккею для всех желающих детей и подростков. Тренировочный инвентарь на 11 хоккейных кортах выдается на безвозмездной основе, что позволяет привлечь к этой игре наибольшее количество юных игроков.

На данный момент проведена ревизия коньков и косметический ремонт коробок. В зависимости от покрытия кортов и температурного режима заливка кортов должна быть завершена до 1 декабря.