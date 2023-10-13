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В Челнах начали расследование гибели женщины при родах в КДМЦ
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в Камском детском медицинском центре с перинатальном центром скончалась 35-летняя роженица.
Женщина на сроке 36 недель лежала в КДМЦ. Вчера ей неожиданно стало плохо. Врачи срочно проверили провели кесарево сечение. Предварительно, женщина могла скончаться от остановки сердца.
Новорожденного при этом медикам удалось спасти.
В пресс-службе Управления здравоохранения Челнов «Татар-информу» факт произошедшего подтвердили.
«Руководство и коллектив Камского детского медицинского центра приносит глубочайшие соболезнования семье и близким погибшей», – отметили в горздраве.
По этому происшествию начали ведомственную проверку качества оказания медицинской помощи. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения Татарстана.
«Ведутся следственные мероприятия. В рамках расследования, ввиду неразглашения врачебной тайны - вся запрашиваемая информация передана в СК», – добавили в Управлении здравоохранения города.
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