В Челнах начали подавать горячую воду через два дня после отключения

В Набережных Челнах идёт третий этап опрессовки теплосетей. Он проходит в рекордно сжатые сроки. В городе начали подавать горячую воду через два дня после отключения, сообщили в компании «Набережночелнинские тепловые сети».

Возобновлена подача горячей воды в жилые дома Нового города. В трех микрорайонах подключение состоялось сегодня — на 13 объектах в 52-м комплексе, полностью подключены 63-й, 64-й микрорайоны.

«Наши специалисты предприняли максимальные усилия по возобновлению подачи горячей воды в кратчайшие сроки. В ходе опрессовки выявлено 11 повреждений, работы по их устранению продолжаются», — сообщили в НЧТС.

Третий этап опрессовки тепловых сетей стартовал 15 июня и должен завершиться 28 июня.