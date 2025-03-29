news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 29 марта 2025 10:48

В Челнах начали курсировать автобусы и трамваи, украшенные ко Дню Победы

Читайте нас в
Телеграм
В Челнах начали курсировать автобусы и трамваи, украшенные ко Дню Победы

В Набережных Челнах начали курсировать автобусы и трамваи, украшенные к 80-летнему юбилею Великой Победы.

В честь этой даты МУП «Горкоммунхоз» украсил 10 автобусов и 10 трамваев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В том числе в связи с этим Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

Фото: МУП «Горкоммунхоз» Набережных Челнов.

#80-летие Победы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

28 марта 2025
Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

28 марта 2025