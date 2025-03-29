В Челнах начали курсировать автобусы и трамваи, украшенные ко Дню Победы

В Набережных Челнах начали курсировать автобусы и трамваи, украшенные к 80-летнему юбилею Великой Победы.

В честь этой даты МУП «Горкоммунхоз» украсил 10 автобусов и 10 трамваев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В том числе в связи с этим Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.