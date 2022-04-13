В Челнах началась установка 3,5 тыс. «умных» домофонов за 200 млн рублей

В 2022 году в Набережных Челнах планируют установить 3,5 тыс. «умных» домофонов. Инвестиции в проект — более 200 млн рублей, всего будет установлено 7 тыс. IT-панелей. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Благодаря новым устройствам жители смогут просматривать архив записей с видеокамер, появится связь с программой «Безопасный город», на панели разместится кнопка для звонка в экстренные службы.

Обновление проходит бесплатно для горожан, оно займет два-три года. Пока специалисты самостоятельно по плану устанавливают новые панели, но горожане могут провести собрание и в случае принятия положительного решения об установке домофонов подать заявку.

На заседании Горсовета Челнов руководитель исполкома Фарид Салахов сообщил, что в течение 2022 и 2023 годов будет установлено 8,5 тыс. видеодомофонов, подключенных к сервису «Безопасный город». При этом каждый домофон имеет возможность подключения шести камер, то есть за безопасностью жителей смогут следить порядка 51 тыс. камер.

Задачами на ближайшее время являются создание доступа на ЕДДС города, расширение изготовления ключей для населения, доведение уровня установки панелей до 500 в месяц. В апреле установлены 240 панелей, в планах к июлю выйти на 500.

Обновление парка домофонов проходит в Год цифровизации в Татарстане, объявленном Президентом РТ Рустамом Миннихановым, и бесплатно для горожан.