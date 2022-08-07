В Челнах началась приемка школ и детских садов к новому учебному году

В Набережных Челнах на этой неделе стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году, которая будет проходить до 25 августа. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Для более оперативного результата проведения кампании в каждом районе Челнов созданы по две рабочие группы. Приемка также проходит при участии депутатов Горсовета — членов постоянной комиссии по образованию, культуре, национальным вопросам, делам молодежи и спорту.

На днях рабочая группа Комсомольского района и депутат, руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» Альфинур Галиакберова проверили готовность гимназии № 14 к новому учебному году. Данное образовательное учреждение — одно из самых больших учебных организаций города, рассчитано на 1224 места. Школа была сдана в эксплуатацию в августе прошлого года.

Особое внимание комиссия обращала на техническое состояние здания и кабинетов, обеспечение требований пожарной безопасности и санитарных норм, организацию питания, методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса, состояние благоустройства территорий.