В Челнах началась подготовка детских и пришкольных лагерей к летней кампании

В Набережных Челнах началась организационная работа по подготовке детских оздоровительных учреждений и пришкольных лагерей к летней кампании 2022 года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

«Всем учреждениям необходимо провести предусмотренные мероприятия по подготовке лагерей, а также получить экспертизу и необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение по организации отдыха детей», — отметил спикер.

Также в городе продолжается работа по контролю за соблюдением эпидемиологических мер в образовательных учреждениях. «На проверенных объектах профилактические меры соблюдаются», — доложил главный санитарный врач.

Также Бариев сообщил, что в надзорное ведомство часто поступают вопросы об отмене масочного режима, однако, по словам докладчика, этот вопрос решается на уровне республиканского оперштаба.

Напомним, ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подчеркнула, что в Татарстане не рассматривается возможность отмены масочного режима.