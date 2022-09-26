В домах Набережных Челнов в течение трех дней появится тепло

В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон – планируется, что в течение трех дней тепло поступит во все жилые дома. Ускорить запуск тепла сегодня на аппаратном совещании поручил глава города Наиль Магдеев, отметив, что в квартирах «более, чем свежо».

«Сегодня понедельник, 26 сентября. Точка отсчета сегодня. В течение трех суток эту работу можно проводить и днем, и ночью. Ночью с особой осторожностью, днем в штатном режиме. Объекты жизнеобеспечения наших граждан — детские сады, школы, учреждения культуры, спорта — теплом уже обеспечены», — отметил он.

Магдеев поручил подавать тепло без аварийных накладок. «Чтобы трасса не была завоздушена, чтобы все отрегулировать так, как необходимо. Если задвижка не держит, тоже отрегулировать. Пока на улице плюсовая температура. С техникой и механизмами все бывает», — поручил мэр.

По его словам, уже сегодня к концу дня тепло должно получить 25-30% жилого фонда, завтра — 65-70%.

«Свежо в квартирах, более, чем свежо! Я как житель 46 комплекса говорю! В квартирах прохладно», — отметил мэр, напомнив, что у многих в квартирах живут дети, люди старшего поколения, лежачие больные.

Все объекты города к отопительному сезону готовы, сообщил начальник коммунального управления Ильдар Гайнуллин. «Сегодня в управляющие компании дана телефонограмма по подаче тепла. Они решают вопросы с „Татэнерго“ для соблюдения гидравлического режима в городе. В течение двух-тех дней тепло будет подано. Автоматика во всех домах работает. Она сама будет регулировать подачу тепла в зависимости от погоды и температуры наружного воздуха», — добавил он.