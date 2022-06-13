В Челнах началась очистка русла Мелекески

В Набережных Челнах началась очистка русла реки Мелекеска. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Масштабы работ — водная зона протяженностью 4,8 тыс. метров. Они пройдут в два этапа. Первый этап включит участок протяженностью 1,4 тыс. метров, второй — 3 350 метров. Для очистки используется плавающая техника — земснаряд-амфибия Watermaster, она будет извлекать ил со дна. Придонный грунт будет закачиваться в геотубы, которые будут выжимать оттуда воду. Затем ил отожмут и направят на утилизацию, а очищенную воду вновь подадут в водоем.

В рамках работ по очистке водоема также предполагается очистить ливневые стоки, которые проходят в реку.

«В этом году в рамках ремонта мостового перехода будут введены в эксплуатацию два локальных очистных сооружения. Также за счет средств городского бюджета разработана проектно-сметная документация на строительство еще двух очистных сооружений. Их планируют возвести в следующем году», — отметил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Работы стартовали в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по национальному проекту «Экология».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.