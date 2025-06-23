В Челнах на заседании Горсовета представили нового прокурора города

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах перед началом 44-го заседания Горсовета IV созыва мэр Автограда Наиль Магдеев представил собравшимся нового прокурора города Фаниса Шайхаттарова.

«Человек опытный. Родился в 1975 году в Татарстане, отец троих детей. <...> Начинал работу в органах прокуратуры с 1997 года в должности помощника прокурора Камско-Устьинского района. Прошел все этапы служебной деятельности. Работал прокурором Камско-Устьинского, Арского, Пестречинского районов», – описал мэр карьерный путь Шайхаттарова.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Магдеев также упомянул, что новый прокурор награжден подарком генерального прокурора РФ, отмечен медалями «290 лет прокуратуры России» и «300 лет прокуратуры России», знаками отличия «За верность закону» III и I степеней.

«<...> поздравляем, желаем успехов. Понимаем, что крупный промышленный центр нашей страны, родина легендарных «КАМАЗов», город Набережные Челны, безусловно, должен быть под контролем и надзором главного человека в городе, <...> который надзирает за исполнением законов всеми хозяйствующими субъектами, органами государственной власти <...>», – заметил глава Автограда.

«Око прокуророво, око государево, вернее, так правильно прокуратуру называют, должно эффективно работать, надзирать, предупреждать, профилактировать. У прокуратуры города Набережные Челны хорошая история», – заключил Наиль Магдеев.