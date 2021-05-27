news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 мая 2021  14:01
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах на закупку больших автобусов потратят 234 млн рублей

news_top_970_100

В Набережных Челнах на приобретение крупногабаритных автобусов выделяют 234 млн рублей, полученных за счет дополнительных доходов муниципального бюджета. Об этом сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на сессии городского Совета.

Глава города отметил, что обновление общественного транспорта является стратегической задачей муниципалитета. Договоренности с Правительством Москвы, благодаря которым Челны получили в подарок 40 «ЛИАЗов», положили начало большой работы. 

«Мы планируем закупку и другого общественного транспорта — автобусов и трамваев повышенной комфортности. Все требования будут прописаны в аукционных условиях. Но уже сегодня на нас со своими предложениями может выйти любой производитель», — отметил Магдеев.

Руководитель Челнов сообщил, что решение о закупке автобусов и трамваев согласовано с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Есть намерение выпустить новый транспорт на линию уже в этом году.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное