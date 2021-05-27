В Набережных Челнах на закупку больших автобусов потратят 234 млн рублей

В Набережных Челнах на приобретение крупногабаритных автобусов выделяют 234 млн рублей, полученных за счет дополнительных доходов муниципального бюджета. Об этом сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на сессии городского Совета.

Глава города отметил, что обновление общественного транспорта является стратегической задачей муниципалитета. Договоренности с Правительством Москвы, благодаря которым Челны получили в подарок 40 «ЛИАЗов», положили начало большой работы.

«Мы планируем закупку и другого общественного транспорта — автобусов и трамваев повышенной комфортности. Все требования будут прописаны в аукционных условиях. Но уже сегодня на нас со своими предложениями может выйти любой производитель», — отметил Магдеев.

Руководитель Челнов сообщил, что решение о закупке автобусов и трамваев согласовано с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Есть намерение выпустить новый транспорт на линию уже в этом году.