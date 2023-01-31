В Челнах на закупках удалось сэкономить 178 млн рублей бюджетных средств

Благодаря электронным торгам в Набережных Челнах удалось сэкономить 178 млн рублей, что на 45 млн больше, чем в 2021 году, и на 67 млн рублей больше, чем в 2020-м. Итоги деятельности отдела муниципального заказа исполкома подвел его начальник Марсель Хайрутдинов.

«На территории Набережных Челнов осуществляют закупочную деятельность 292 муниципальных заказчика, в том числе 278 учреждений социальной сферы, 12 муниципальных унитарных предприятий, одно акционерное общество и одно общество с ограниченной ответственностью. Муниципальными заказчиками нашего города в 2022 году заключено 23 298 договоров на сумму 6,1 млрд», — отметил докладчик.

Для обеспечения прозрачности процедур закупки проводятся по итогам электронных конкурсов, электронных аукционов и торгов на бирже. При этом основная доля контрактов заключена после электронных торгов.

«Электронные торги в основном осуществляются электронными аукционами, что составляет 60% объема торгов, электронными конкурсами осуществляется 32%, на бирже — 8%, электронными котировками — 0,4%», — добавил он.

Малый и средний бизнес продолжает активное участие в госзакупках. В общем объеме размещенного заказа доля МСП в прошлом году составила 70%. Малый и средний бизнес Челнов взял 51% заказов. Выручка местных челнинских поставщиков в Республиканском маркетинговом центре составила 8,6 млрд рублей.

Мэр города Наиль Магдеев обратил внимание на открытость и прозрачность проведения торгов на электронных площадках.

«Не нужно ни с кем договариваться, человеческий фактор исключен. С марта 2023 года аренда земельных участков уже на электронной площадке будет проходить официально, мы начали уже с 2022 года проводить электронные торги, отказавшись от бумажных носителей. Мы — самый открытый муниципалитет. Тем более, что самый активный, инициативный бизнес только в Челнах», — прокомментировал градоначальник выступление коллеги.