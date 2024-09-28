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В Челнах на ходу загорелся пассажирский автобус
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Сегодня в 14:33 возле остановки «45-й комплекс» во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Площадь возгорания составила 24 кв.метра. Выяснилось, что причиной пожара стала неисправность систем и узлов транспортного средства.
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