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Происшествия 28 сентября 2024 17:28

В Челнах на ходу загорелся пассажирский автобус

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Сегодня в 14:33 возле остановки «45-й комплекс» во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Площадь возгорания составила 24 кв.метра. Выяснилось, что причиной пожара стала неисправность систем и узлов транспортного средства.

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