В Челнах на ходу загорелся пассажирский автобус

Сегодня в 14:33 возле остановки «45-й комплекс» во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Площадь возгорания составила 24 кв.метра. Выяснилось, что причиной пожара стала неисправность систем и узлов транспортного средства.