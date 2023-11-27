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Руc Тат
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Происшествия 27 ноября 2023 17:02

В Челнах на ходу загорелась «ГАЗель», водитель получил ожоги

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Сегодня днем в Челнах на ходу загорелась «ГАЗель», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Рядом с домом №45 из-за неисправности механизмов транспортного средства случилось возгорание. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили моторный отсек и панель приборов на площади 1 квадратный метр. Водитель «ГАЗели» получил ожоги.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

МЧС советует водителям: регулярно проверяйте узлы, системы и механизмы автомобиля;
- не занимайтесь самостоятельной установкой электрооборудования;
- своевременно проходите техосмотр;
- возите в машине огнетушитель.

#челны #загорелась машина
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