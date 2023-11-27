В Челнах на ходу загорелась «ГАЗель», водитель получил ожоги

Сегодня днем в Челнах на ходу загорелась «ГАЗель», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Рядом с домом №45 из-за неисправности механизмов транспортного средства случилось возгорание. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили моторный отсек и панель приборов на площади 1 квадратный метр. Водитель «ГАЗели» получил ожоги.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

МЧС советует водителям: регулярно проверяйте узлы, системы и механизмы автомобиля;

- не занимайтесь самостоятельной установкой электрооборудования;

- своевременно проходите техосмотр;

- возите в машине огнетушитель.