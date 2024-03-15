В Челнах на выборах проголосовала 100-летняя труженица тыла

В первый день выборов Президента России в Набережных Челнах проголосовала труженица тыла Минхаят Якупова.

В голосовании 100-летняя горожанка принимала участие на дому.

Минхаят Якупова родилась 4 июля 1923 года в Заинском районе ТАССР. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе разнорабочей, а после — изолировщиком на Заинской ГРЭС, где работала до выхода на пенсию.

В 1973 году она переехала в Набережные Челны.

Минхаят Якупова является тружеником тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).